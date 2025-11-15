Federfiori-Confcommercio domenica 25 “Fiore sospeso” contro la violenza sulle donne

Domenica 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, anche numerosi titolari di negozi di fiori di Potenza e provincia donano gerbere rosse alle donne come gesto di solidarietà e contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza. E’ l’iniziativa “Fioresospeso6” promossa da Federfiori – Confcommercio. La collaborazione pluriennale con Federfiori e l’adesione di migliaia di operatori del settore floreale e dei fiorai su tutto il territorio nazionale ha permesso di realizzare una campagna di sensibilizzazione di grande impatto sociale.

Per Confcommercio la giornata è l’occasione oltre di impegno sociale e civile per il dialogo con l’utenza e per una riflessione sul settore di vendita di fiori e piante che negli ultimi anni è completamente cambiato. Il primo effetto è la diminuzione nel Paese di imprese, da 15 mila a 9 mila, di cui circa 250 sono in attività in provincia di Potenza (almeno una per ogni comune con presenze in media di 2-3 negozi nei centri più grandi) con il calo più evidente nel capoluogo (da una ventina agli attuali 13). Nel capoluogo la recente apertura di una nuova attività nel quartiere Poggio Tre Galli è comunque un segnale positivo. Ai negozi fissi si aggiungono ambulanti e un numero piuttosto consistente di abusivi che sono un problema per le attività regolari in termini di concorrenza e di prezzi. “Ma noi possiamo puntare sulla professionalità, la qualità di fiori e piante, il rapporto di empatia e di consulenza ai clienti di vicinato ai quali vendiamo bellezza ed emozioni”: è la “ricetta” del Presidente nazionale Federfiori- Confcommercio Rosario Alfino per superare le problematiche dei titolari di imprese. Il compito principale di Federfiori – ricorda il Presidente – consiste nella difesa dei diritti e tutela degli interessi della categoria. Tra le sue iniziative, la lotta alle forme di commercio abusivo di fiori e piante, alla concorrenza sleale, alla proliferazione sregolata delle vendite per beneficenza di prodotti floricoli, all’eccesso di pressione fiscale e a tutto ciò che ingiustamente danneggia e sottrae risorse ai fioristi. Tra le opportunità di crescita del comparto c’è sicuramente il “wedding”: anche da noi gli addobbi scenografici floreali e di piante sono una caratteristica importante del matrimonio con i fioristi autentici protagonisti della festa. Un giro di affari sempre più consistente che vede i titolari di impresa impegnati nell’offrire servizi innovativi e di qualità. Noi non vendiamo oggetti. Vendiamo bellezza e forniamo consigli per chi ama piante e fiori. per conservarli più a lungo. Una città, un paese più belli, – aggiunge il presidente Federfiori- è la nostra strategia che punta ad abbellire balconi e ambienti cittadini oltre le case dei cittadini. Per questo promuoviamo continui corsi di aggiornamento e svolgiamo questo lavoro con passione”.

Angelo Lovallo, presidente di Confcommercio Potenza, sottolinea l’impegno al rilancio dell’azione sindacale che passa attraverso le categorie e i territori con incontri per l’ascolto, il confronto, la crescita dell’associazionismo. Siamo certi – aggiunge – che con gli strumenti giusti questa categoria, come accade in altre parti del Paese, saprà riacquistare l’attenzione che merita oltre che dal pubblico dalle istituzioni alle quali chiederemo incontri specifici. Primo passo è associarsi e fare rete.