Catanzaro sarà la terza tappa del tradizionale Capodanno Rai in Calabria

In questi giorni, una delegazione tecnica della Rai ha visitato il capoluogo calabrese per effettuare i primi sopralluoghi, accompagnata dai rappresentanti locali e regionali, con l’obiettivo di valutare la situazione dei luoghi e presentare uno studio di fattibilità per la scelta della location dell’evento.

In accordo con le autorità locali e regionali, è stato deciso che la nuova edizione si svolgerà sul lungomare della città, una delle aree più suggestive e panoramiche di Catanzaro.

L’evento, che vedrà la collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, si terrà grazie alla convenzione stipulata con Rai Com e accompagnerà gli italiani verso il 2026 con musica, ospiti e tanto divertimento, come da tradizione per il 31 dicembre. Marco Liorni, confermato per il secondo anno alla conduzione, guiderà la serata.

Oltre all’atmosfera di festa, il Capodanno Rai rappresenterà anche un’opportunità per raccontare le meraviglie artistiche e naturali della Calabria, che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore visibilità grazie a eventi come questo.

Il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha commentato con entusiasmo: “Da calabrese e da catanzarese, sono molto felice di annunciare che il Capodanno Rai 2025 si terrà nella nostra bellissima terra.

La città di Catanzaro avrà l’onore di ospitare questo evento straordinario, nella splendida cornice del suo lungomare.

Per il terzo anno consecutivo, il nostro territorio e le nostre eccellenze saranno protagonisti davanti a milioni di italiani.

Voglio ringraziare il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha fortemente voluto questa iniziativa, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, la Calabria Film Commission e Rai Com per il loro supporto. Catanzaro e tutta la Calabria sono pronte ad accogliere con entusiasmo il Capodanno Rai”.

ANSA