POLITICA
Tajani, Cgil pensa più a far politica che a tutelare lavoro
Dopo l’attacco di Matteo Salvini, arriva una stoccata alla Cgil anche da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, intervenuto dal palco del Palapartenope di Napoli durante la manifestazione di sostegno al candidato del centrodestra alle Regionali in Campania, Edmondo Cirielli.
“Voglio ringraziare il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo”, ha dichiarato il vicepremier, “per aver firmato numerosi contratti, nonostante l’opposizione della Cgil, un sindacato che sembra preoccuparsi più di fare politica che di difendere veramente i diritti dei lavoratori”.
ANSA