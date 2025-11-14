Riapre l’Ufficio Postale di Francavilla in Sinni

Dopo due giorni particolarmente concitati e segnati da forte preoccupazione per la cittadinanza, arriva finalmente una buona notizia: l’Ufficio Postale di Francavilla in Sinni riaprirà al pubblico martedì 18 novembre.

A comunicarlo è il Sindaco Romano Cupparo, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, consapevole dei disagi arrecati alla comunità dalla temporanea chiusura dell’importante presidio territoriale.

Il primo cittadino esprime un sentito ringraziamento all’Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata Francesco Cupparo, al Responsabile delle Relazioni Istituzionali Sud Italia di Poste Italiane, avvocato Savastano, al personale di Poste Italiane e alla proprietà dell’immobile, per la disponibilità e l’interlocuzione avute nella mattinata odierna.

La collaborazione tra le diverse Istituzioni, sottolinea il Sindaco, ha dimostrato che anche questioni complesse e di lunga data possono trovare una soluzione rapida ed efficace quando si agisce in sinergia e con senso di responsabilità.

La riapertura dell’Ufficio Postale rappresenta quindi un importante risultato per l’intera comunità di Francavilla in Sinni, che potrà tornare a usufruire regolarmente dei servizi essenziali