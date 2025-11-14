Meloni,governo fino a fine legislatura, non cadrà col referendum

“Saranno i cittadini a decidere se vogliono o meno confermare la riforma della giustizia. L’unico consiglio che posso darvi è di votare tenendo conto del merito delle singole norme, senza farsi influenzare da logiche politiche”, così ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Napoli a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli come presidente della Regione Campania.

“La prima ragione per cui vi invito a riflettere su questo aspetto è che il governo rimarrà in carica fino alla fine della legislatura e sarà giudicato nel suo insieme per il lavoro che avrà svolto”, ha sottolineato la Premier.

“La seconda ragione è che, in ogni caso, ricordatevi che i governi possono passare, ma le leggi, soprattutto quelle costituzionali, restano e hanno un impatto diretto sulla vostra vita quotidiana.”

Meloni ha poi aggiunto: “Se pensate che la giustizia in Italia funzioni perfettamente, potete decidere di rifiutare la riforma e votare no al referendum.

Ma se, al contrario, credete che ci siano margini di miglioramento, il mio consiglio è di votare sì e confermare questa riforma”.

ANSA