Giovane precipita da un b&b a Roma, arrestato un 25enne per omicidio

Un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone di un B&B situato al terzo piano di un palazzo in via di San Calepodio, nel quartiere Monteverde di Roma. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 25 anni, trovato nella stanza insieme alla vittima. L’accusa nei suoi confronti è quella di omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano discutendo animatamente poco prima che il giovane precipitasse dal balcone.

Le indagini sono ancora in corso per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto. Alcuni residenti della zona sono stati i primi a lanciare l’allarme.

Entrambi i coinvolti lavoravano come commessi a Roma.