Efficienza energetica, lavori a Francavilla in Sinni

Un progetto per la realizzazione a Francavilla in Sinni di “Lavori di Efficientamento energetico” in un fabbricato Ater, per complessivi 12 alloggi, a seguito dell’impegno dell’assessore Francesco Cupparo, è stato approvato con determina della direzione generale Dipartimento Ambiente (Ufficio Energia). La spesa complessiva ammonta a poco più di un milione 100 mila euro, di cui 68.500 euro, a valere su fondi propri dell’ATER di Potenza, rinvenienti dal piano di reinvestimento fondi.

Ne dà notizia l’assessore Cupparo precisando che il progetto fa parte dell’Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Ater Potenza e Ater Matera. Nello specifico, il piano finanziario deciso dalla Giunta Regionale si basa sull’Azione 2 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”. L’obiettivo – afferma Cupparo – è di ridurre le spese energetiche a carico delle famiglie