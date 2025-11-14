Club Italia del Sud: la Basilicata ospita lo stage federale della FIPAV dal 17 al 21 novembre 2025

Dal 17 al 21 novembre 2025 la Basilicata ospita un nuovo collegiale che vedrà impegnate giovani atlete provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

​Le sessioni di lavoro, guidate dal direttore tecnico del settore giovanile femminile della FIPAV Marco Mencarelli, si svolgeranno al Centro Sportivo “Mancinelli” di Tito Scalo (PZ).

Tra le convocate anche otto atlete lucane.​

Le sessioni di allenamento si svolgeranno al Centro Sportivo “Alfredo Mancinelli” di Tito Scalo (PZ) e saranno aperte al pubblico.

Le società e i tecnici regionali sono invitati a partecipare: sarà possibile osservare da vicino il lavoro dello staff nazionale, seguire l’impostazione metodologica e confrontarsi con i tecnici federali sulle dinamiche dell’allenamento.

Un’opportunità concreta di crescita e condivisione per tutto il movimento lucano.

Inoltre, mercoledì 19 novembre è in programma dalle 16:00 alle 18:00 il “Regional Day” della Fipav Basilicata, con il tecnico Under 21 Nino Gagliardi al Centro Sportivo “Mancinelli” di Tito Scalo (PZ).

Seguirà alle ore 19:00 l’amichevole al Palazzetto “Caizzo” di Potenza contro la PM Volley, impegnata nel campionato di Serie C campano.