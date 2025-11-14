Auto fuori strada sulla San Basilio Mare: ferita una 47enne di Pisticci

Pisticci – Paura all’alba di oggi sulla strada San Basilio Mare, nel territorio di Pisticci, dove un’automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un albero. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:35.

A intervenire sul posto è stata la squadra dei Vigili del Fuoco di Tinchi, dipendente dal Comando Provinciale di Matera. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, evitando ulteriori pericoli.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 47 anni, residente in zona, unica occupante del mezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo dell’autovettura finendo rovinosamente fuori strada e impattando contro un albero adiacente.

La donna è stata immediatamente soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario del 118, che l’ha trasportata all’Ospedale di Policoro per gli accertamenti e le necessarie cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.