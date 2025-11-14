Alberto Tadiello vince la quarta edizione del Premio WineWise di Art Days 2025

Il vincitore di WineWise 2025 è Alberto Tadiello (Montecchio Maggiore, VI, 1993), artista che esplora le relazioni tra disegno, scultura e suono, indagando i limiti e le tensioni tra materia, spazio e forma. Le sue opere nascono da un gesto essenziale che si estende nell’ambiente, trasformandosi in strutture lineari, installazioni sonore o sinestetiche. Laureato all’Università IUAV di Venezia, ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero in prestigiose istituzioni, come Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Pirelli Hangar Bicocca, Fondazione Prada Venezia, MAMbo Bologna. Nel 2009 vince il Premio Furla e nel 2011 il New York Prize. Ha preso parte a diversi programmi di residenza, come Gasworks International Residency Programme (Londra), Villa Arson (Nizza), Viafarini (Milano).

“Siamo rimasti davvero colpiti dalla qualità dei progetti finalisti, ma a determinare la vincita, unanime, di Tadiello è la sua qualità di disegno del paesaggio, il suo lirismo nel voler rendere visibili infiorescenze dell’uva, e a renderle organismi artificiali e manifesti, intuizione davvero coerente con il concept del Premio” dichiara la Giuria in merito al progetto RACEMI di Alberto Tadiello.