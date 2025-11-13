“Pulcinella non deve morire”: a Senise la presentazione del libro di Maria Cifarelli

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Rotary Club Senise-Sinnia e il Rotaract Club Senise-Sinnia organizzano un appuntamento di grande rilievo culturale e civile, inserito nel progetto “Vite violate – Come un fiore nel deserto”.

L’incontro si terrà sabato 15 novembre alle ore 17:30 presso l’ex sala consiliare – Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino” in Piazza Municipio, Senise (PZ).

Al centro dell’evento ci sarà la presentazione del libro “Pulcinella non deve morire” della scrittrice Maria Cifarelli, un’opera che affronta con sensibilità e profondità il tema della violenza e della dignità umana.

I saluti istituzionali saranno affidati a Francesco Calderaro, Segretario del Rotary Club Senise Sinnia, e a Eleonora Castronuovo, Sindaco di Senise.

A moderare l’incontro sarà Lucia Uccelli, Presidente del Rotary Club Senise Sinnia.

Seguiranno gli interventi di:

Patrizia Del Puente , docente di Glottologia all’Università degli Studi della Basilicata,

Caterina Pafundi, referente dell’associazione Differenza Donna.

Le conclusioni saranno affidate all’autrice Maria Cifarelli, con la partecipazione di Marika Manolio, Presidente del Rotaract Club Senise Sinnia, e dell’artista Vincenzo Lamensa (L8V8).

La serata proseguirà con una mostra d’arte ispirata ai temi trattati nel libro, offrendo un ulteriore spazio di riflessione e sensibilizzazione attraverso il linguaggio visivo.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro tra letteratura, arte e impegno sociale, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti delle donne, ribadendo il valore della cultura come strumento di prevenzione e cambiamento.