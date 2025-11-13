Cupparo su ufficio postale di Francavilla in Sinni

Per trovare una rapida soluzione alla problematica riferita all’ufficio postale di Francavilla in Sinni, chiuso da oggi, con chiusura annunciata sino al 29 novembre prossimo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha avviato interlocuzioni con funzionari di Posteitaliane e la proprietà dell’immobile sede dell’ufficio.

I servizi postali hanno importanza e valenza sociale per l’intera comunità francavillese e pertanto – ha detto l’assessore – sono impegnato a consentire che l’ufficio apra il più rapidamente possibile. Non possiamo consentire che in attesa del completamento di attuazione del progetto Polis di Posteitaliane che mira a potenziare i servizi pubblici negli uffici postali dei piccoli comuni, creando “sportelli unici” per i cittadini, il servizio postale sia interrotto per lungo tempo con disagi alla popolazione.