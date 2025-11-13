Chiorazzo: “Agricoltori lasciati soli

In attesa di leggere gli allegati alla deliberazione di approvazione dell’assestamento di bilancio dell’11 novembre, non ancora pubblicati né trasmessi ai consiglieri, emerge con chiarezza dal deliberato che le richieste avanzate dal Dipartimento Agricoltura non hanno trovato alcuna copertura finanziaria. È una scelta incomprensibile e profondamente sbagliata”.

È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in merito ai primi rilievi sulla manovra di assestamento di bilancio regionale.

“Da tempo – sottolinea Chiorazzo – abbiamo rivolto al governo regionale e alla maggioranza di centrodestra l’invito a sostenere adeguatamente il comparto agricolo in questa delicatissima fase.

Prendiamo atto, ancora una volta, che una Giunta distratta da altre priorità preferisce ignorare le legittime e doverose richieste dell’Assessore Cicala di destinare risorse adeguate ai comparti agricolo, forestale e della zootecnia lucana.

L’agricoltura lucana vive una crisi di redditività senza precedenti, aggravata dalle emergenze idriche che hanno messo in ginocchio interi territori.

Proprio per questo maggiori sforzi dovrebbero essere indirizzati verso chi sta tenendo in piedi un settore strategico per l’economia regionale”.

“Invece – prosegue Chiorazzo – accade il contrario. Si continua a spendere senza criterio, si sottraggono risorse destinate allo sviluppo sostenibile e alle compensazioni ambientali per coprire buchi di una sanità in stato di abbondano, e poi non si trovano i fondi necessari per erogare i sostegni e i ristori economici promessi da mesi agli agricoltori, ai forestali e al sistema zootecnico lucano”.

“Siamo di fronte – conclude Chiorazzo – a una Giunta che fa acqua da tutte le parti e che, ancora una volta, lascia solo l’Assessore Cicala a difendere gli interessi di chi lavora la terra, cura i boschi e garantisce la qualità delle produzioni zootecniche regionali.

Il Presidente Bardi e la maggioranza di centrodestra al governo della Regione individuino al più presto risorse certe da destinare ai comparti agricoli”.