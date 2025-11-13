Anche in Basilicata si celebra il Pmi Day

Domani, 14 novembre, si terrà il PMI DAY della Piccola Industria di Confindustria, il grande appuntamento annuale nazionale che mira a far conoscere le realtà produttive italiane, le opportunità che offrono ai giovani e il loro costante impegno per la crescita economica.

Il questa occasione, il Comitato Piccola Industria di Basilicata guidato dalla Presidente Margherita Perretti porterà le storie imprenditoriali a scuola: gli studenti della classi V dei vari indirizzi dell’Istituto IPSIA Giorgi di Potenza potranno ascoltare le testimonianze aziendali degli imprenditori di Inelectric Srl, STM Srl, Ristruttura 3D, ASD Srl e Italtractor ITM Spa.

I lavori avranno inizio alle ore 9 e saranno aperti dagli interventi introduttivi del dirigente scolastico, Michele Carmine Nigro, del vicepresidente nazionale della Piccola Industria e presidente vicario di Confindustria Basilicata, Antonio Braia e del presidente del Comitato Piccola Industria di Basilicata, Margherita Perretti.

“Scegliere” è il tema di questa edizione, inteso come capacità critica di determinare il proprio futuro, sulla base di una adeguata valutazione delle possibilità, delle proprie inclinazioni e delle ambizioni professionali.