“15 novembre 2025: nelle città di Matera e provincia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ecco dove donare”

Sabato 15 novembre torna anche in Basilicata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e giunta quest’anno alla 29° edizione.

In tale occasione, che cade alla vigilia della Giornata mondiale dei poveri, nei Punti Vendita della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa, circa 12.000 supermercati in tutta Italia, i volontari del Banco alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno le persone ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti agli Enti assistenziali convenzionati con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto), 7600 enti partner distribuiti nel territorio nazionale e che si prendono cura di circa 1 milione e 750.000 persone in difficoltà.

La Giornata Nazionale della Colletta alimentare, resa possibile dalla disponibilità di 150.000 volontari, intende richiamare l’attenzione sul problema della povertà, ispirandosi a quei valori di condivisione e di gratuità riassunti nello slogan “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Quest’anno, il messaggio guida della Colletta Alimentare è tratto dal Messaggio di Papa Leone XIV per la IX Giornata Mondiale dei Poveri:

“Il povero può diventare testimone di una speranza forte e affidabile, proprio perché professata in una condizione di vita precaria. […] La sua speranza può riposare solo altrove.

Di fronte al susseguirsi di sempre nuove ondate di impoverimento, c’è il rischio di abituarsi e rassegnarsi. Incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte può accadere che siamo noi stessi ad avere meno, a perdere ciò che un tempo ci pareva sicuro […]

La povertà ha cause strutturali che devono essere affrontate e rimosse. Mentre ciò avviene, tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità cristiana […]

Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità.”

L’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito del Banco Alimentare a questo link: https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/i-punti-vendita-aderenti.

Nella provincia di Matera la raccolta si svolgerà in 34 supermercati distribuiti, oltre che nella città capoluogo anche a Bernalda, Grassano, Nova Siri, Pisticci, Policoro e Rotondella.

Tra le associazioni che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare come volontari si segnalano gli Scout dell’AGESCI, i Volontari Open Culture e il Lions Club Matera Host.

Le attività del Banco Alimentare proseguono tutto l’anno attraverso la raccolta ed il recupero di derrate alimentari tanto dalla grande distribuzione che dal settore della ristorazione e dell’ortofrutta: il ricavato della Colletta alimentare rappresenta circa un decimo di quanto raccolto in un anno.

Supermercati aderenti alla Colletta Alimentare in provincia di Matera

Bernalda

· ALTER DISCOUNT — Via Raffaello

· QUI DISCOUNT — Via De Filippo

· ROSSOTONO — Viale della Resistenza

· ROSSOTONO — Via Cairoli 11

· SPESI’ — Corso Umberto I 313

Grassano

· DESPAR — Via Gaetano Briganti

· MERCATO COPERTO — Piazza della Libertà

· QUI DISCOUNT — Viale della Rimembranza

· SPESI’ — Via I Maggio

Matera

· CONAD — Via delle Arti 22

· COOP — Recinto Manzoni 4

· COOP — Via Enrico Mattei 9

· COOP — SS99 Km 12,7

· COOP SUPERSTORE — Via Montescaglioso 29

· EUROSPIN — Via Montescaglioso

· EUROSPIN — Viale Italia

· INTERSPAR — Via Sallustio

· MD — Via Giardinelle 38

· MD — Via Nazionale 67

NOVA SIRI

· COOP — Viale Siris 94

· SISA — Via Vittorio Bachelet

· SPESA MIA — Via Giulio Pastore 2

· SPESI’ — Via Giulio Pastore 4

Pisticci

· DESPAR — Via Cammarelle 2

· DESPAR — Via Ippaso

· QUI DISCOUNT — Via Marche snc

· SPESA MIA — Via 8 Marzo

· SPESI’ — Strada Vicinale San Donato

· SPESI’ — Viale Ionio 44

· SUPERMERCATO DA MICHELE — Via Togliatti (Marconia)

· SUPERMERCATO QUI DISCOUNT — Strada provinciale San Basilio

Policoro

· FUTURA — Via Resia

· IPERSPAR Località Bosco Soprano

Panarace Nicola — Via Dante Alighieri 12