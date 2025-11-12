Prima Festa Regionale di Basilicata Casa Comune in programma a San Paolo Albanese il 13 dicembre 2025

Sarà San Paolo Albanese, il comune più piccolo della Basilicata, ad ospitare la prima Festa regionale di Basilicata Casa Comune, dal titolo “La Basilicata che non si arrende: dalle aree interne l’impegno per il bene comune”, in programma per il 13 dicembre 2025.Un appuntamento pensato come spazio di incontro, confronto e costruzione collettiva, sotto il segno delle Officine del Bene Comune – Laboratorio di Idee, Politiche e Comunità.

All’iniziativa parteciperanno protagonisti nazionali e locali della vita politica e istituzionale. A concludere i lavori sarà il Presidente nazionale dell’ANCI e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che porterà la sua esperienza amministrativa e il suo contributo sul tema del futuro delle aree interne e delle città metropolitane.

La festa sarà anche l’occasione per ascoltare e confrontarsi con amministratori, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, rappresentanti del mondo sociale, culturale e produttivo, che interverranno in una giornata di dibattiti, testimonianze e momenti di comunità.

“Abbiamo scelto di partire da San Paolo Albanese – spiega Angelo Chiorazzo, Presidente del Movimento politico Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale – perché crediamo che proprio dai luoghi più piccoli e autentici possano nascere le idee più grandi. Desidero ringraziare il Sindaco Mosè Antonio Troiano e l’intera comunità di San Paolo Albanese per l’accoglienza e la disponibilità con cui ospitano questa prima edizione, che vuole essere un segno concreto di attenzione verso le aree interne e le persone che le abitano.

La prima edizione delle Officine del Bene Comune nasce come un laboratorio permanente di partecipazione, un cantiere di idee, politiche e comunità, con il messaggio forte e chiaro di mettere al centro le aree interne, cuore pulsante della Basilicata e dell’Italia, custodi di identità, cultura e comunità. L’obiettivo è trasformare le fragilità in opportunità, portando servizi, infrastrutture, lavoro, innovazione e inclusione in ogni angolo della regione. La Basilicata che non si arrende – sottolinea Chiorazzo – è quella che crede nella forza delle persone e delle comunità, e nella possibilità concreta di cambiare le politiche per il bene comune.

La Festa Regionale di Basilicata Casa Comune sarà un luogo aperto e inclusivo, dove amministratori, cittadini e rappresentanti politici potranno elaborare insieme un percorso di responsabilità condivisa e rinnovamento della politica e delle politiche.