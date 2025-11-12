Orsara festeggia i 105 anni di Carmela Zullo, una delle persone più longeve d’Italia

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Martedì 11 novembre 2025, Carmela Zullo ha compiuto 105 anni. Nata l’11 novembre 1920, oggi Nonna Carmela è una delle 10 persone più longeve d’Italia, la più longeva di Orsara di Puglia. La sua è la storia di una donna che ha lavorato per tutta la vita.

Ai sacrifici e all’impegno sul lavoro, ha aggiunto le fatiche, la sofferenza e le gioie che derivano dall’essere fulcro e motore di una grande famiglia.

Terza di tre figli, Carmela è nata dal matrimonio tra suo padre Lorenzo Zullo e sua madre Felice Lalla. Fin da ragazzina, ha lavorato in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d’origine.

Nel 1938 arriva il matrimonio con Vito Di Biccari e Carmela inizia a lavorare come fornaia. Un mestiere durissimo che lei svolge fino al 1969, anche negli anni in cui diventa mamma e deve far crescere i suoi tre bambini: Biasina, Angelo e Peppino.

Per tantissimo tempo, continua a curarsi dei propri figli e, contemporaneamente, a portare avanti il proprio lavoro. E continua a farlo anche dopo il 1969, anno in cui assieme al marito si trasferisce negli Stati Uniti.

In America, dove assieme al marito lavora in una ditta di elettrodomestici, ci resta fino al 1980. Tornata a Orsara, ricomincia a lavorare come contadina e lo fa fino all’età di 85 anni.

Carmela era bambina quando l’Italia visse gli anni difficili che seguirono alla “Grande guerra”. Quando scoppiò il secondo conflitto mondiale, invece, si era sposata da pochissimo. Ha visto susseguirsi al Quirinale tutti i presidenti della Repubblica eletti dal 1946 ad oggi.

Quando la nazionale italiana di calcio vinse il suo primo Mondiale aveva 14 anni. Quando nacque, Orsara di Puglia apparteneva dal punto di vista amministrativo alla provincia di Avellino, prima di passare nel 1927 alla provincia di Foggia.

Nel 1969, quando la signora Carmela emigrò negli USA, il presidente degli Stati Uniti in carica era Richard Nixon.

In America, dove restò fino al 1980, la signora Carmela vide esplodere le proteste pacifiste contro la sanguinosa guerra del Vietnam e riuscì ad assistere alle elezioni alla Casa Bianca prima di Gerald Ford poi di Jimmy Carter.

Ieri, martedì 11 novembre, il sindaco Mario Simonelli è andata a trovarla per portarle gli auguri di tutta la comunità.

“Carmela Zullo è una grande donna, umile, forte, coraggiosa, capace di andare oltreoceano in mezzo ai grattacieli e poi di tornare a Orsara a fare la contadina.

Ha sempre lavorato ed è riuscita ad affrontare i problemi e i cambiamenti con volontà e spirito di adattamento. Tutto il paese le vuole bene ed è orgoglioso di lei”, ha dichiarato Mario Simonelli.