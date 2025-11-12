POLITICA
Laurenzana: progetto su filiera del cinghiale
L'assessore regionale alle Politiche agricole, Carmine Cicala, ha invitato istituzioni, associazioni di cacciatori e Atc ha convocato un incontro in occasione dell'inaugurazione del centro di raccolta cinghiali. Progetto che coniuga il controllo della fauna selvatica con l'economia.
Sabato 15 novembre, alle 18, nella Sala Consiliare di Laurenzana, focus sullo stato di avanzamento del progetto regionale sulla filiera dei cinghiale.
L’assessore alle Politiche Agricole Carmine Cicala insieme al Direttore generale Rocco Vittorio Restaino, ha voluto la presenza di istituzioni, associazioni di cacciatori, Atc in occasione dell’inaugurazione del centro di raccolta dei cinghiali gestito dalla società Ecowild, società appaltatrice di un progetto di 3 milioni di euro, per garantire tutti i processi della filiera.
Alla presenza di tutti gli attori coinvolti sarà illustrato lo stato dell’arte sul progetto innovativo che coniuga il controllo della fauna selvatica con la valorizzazione economica e culturale del territorio.