Finanziamenti ai Comuni, Marrese e Lacorazza: Quali criteri?

“Sale di giorno in giorno il disappunto di molti amministratori locali per non aver avuto la possibilità di conoscere e, eventualmente, richiedere la concessione, avvenuta con Dgr 679/2025, dei contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’articolo 1, commi 134-138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

È un forte disappunto che svela criticità che riteniamo di approfondire con l’audizione nella Seconda Commissione permanente del Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, Alfonso Morvillo, al fine di approfondire i criteri adottati, fare piena luce sulle procedure seguite e assicurare trasparenza e correttezza amministrativa”. Lo dichiarano il capogruppo di Bd, Piero Marrese e il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza.

Contestualmente, il consigliere Piero Marrese ha formalizzato “una richiesta di accesso agli atti, per ottenere la documentazione relativa al procedimento istruttorio e ai parametri utilizzati nella valutazione delle domande e nella successiva assegnazione dei fondi”.

I consiglieri regionali Democratici continueranno “a vigilare, con responsabilità e fermezza, affinché le risorse pubbliche siano gestite nell’interesse generale e nella piena osservanza dei principi di buon andamento e trasparenza dell’amministrazione regionale”.