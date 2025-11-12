Finanziamenti ai Comuni, Marrese e Lacorazza: Quali criteri?
I Capigruppo di Bd e Pd: Contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, forte disappunto degli amministratori locali che riteniamo di approfondire con l’audizione in II Ccp del Dg Morvillo
“Sale di giorno in giorno il disappunto di molti amministratori locali per non aver avuto la possibilità di conoscere e, eventualmente, richiedere la concessione, avvenuta con Dgr 679/2025, dei contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’articolo 1, commi 134-138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
È un forte disappunto che svela criticità che riteniamo di approfondire con l’audizione nella Seconda Commissione permanente del Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, Alfonso Morvillo, al fine di approfondire i criteri adottati, fare piena luce sulle procedure seguite e assicurare trasparenza e correttezza amministrativa”. Lo dichiarano il capogruppo di Bd, Piero Marrese e il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza.
Contestualmente, il consigliere Piero Marrese ha formalizzato “una richiesta di accesso agli atti, per ottenere la documentazione relativa al procedimento istruttorio e ai parametri utilizzati nella valutazione delle domande e nella successiva assegnazione dei fondi”.
I consiglieri regionali Democratici continueranno “a vigilare, con responsabilità e fermezza, affinché le risorse pubbliche siano gestite nell’interesse generale e nella piena osservanza dei principi di buon andamento e trasparenza dell’amministrazione regionale”.