Bardi incontra Urso su vertenze e investimenti

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha incontrato oggi a Roma il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, per un confronto incentrato sulle principali vertenze industriali del territorio e sui futuri investimenti finalizzati a rafforzare lo sviluppo produttivo e competitivo della Basilicata.

L’incontro odierno si colloca in vista di due importanti appuntamenti convocati proprio al Ministero: il 20 novembre è in programma al Mimit un tavolo dedicato alla vertenza che coinvolge i lavoratori Smart Paper, che ieri sono stati ricevuti e ascoltati dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo.

Sei giorni dopo, il 26 novembre, come annunciato dallo stesso assessore, l’attenzione si sposterà sulle aziende dell’indotto Stellantis di Melfi, in particolare la Tiberina e la Pmc, dove i lavoratori sono attualmente in stato di agitazione e mantengono un presidio permanente.

“Il confronto con il Ministro Urso – ha detto Bardi – è stato proficuo e ha confermato la massima attenzione del Governo centrale sulle nostre sfide produttive. Siamo impegnati a garantire la massima tutela occupazionale e a disegnare un futuro di sviluppo solido, con investimenti mirati a potenziare la nostra competitività.

È fondamentale che ogni piano per Stellantis – ha concluso il Presidente – preveda misure specifiche e parallele per l’indotto che rappresenta una parte vitale del tessuto economico lucano”.

L’obiettivo condiviso è quello di trovare soluzioni concrete che assicurino la continuità produttiva, la salvaguardia dell’occupazione e l’attrazione di nuovi investimenti in Basilicata.