Presentato il calendario dei Carabinieri 2026

L’edizione 2026 del Calendario dei Carabinieri, che si pregia delle tavole dall’artista René (Luigi Valeno) e dei testi di Maurizio De Giovanni, è stata presentata oggi anche in Basilicata, con due conferenze stampa nei Comandi provinciali di Potenza e Matera dell’Arma, guidati dai colonnelli Luca D’Amore e Giovanni Russo.

Giunto alla sua 93/a edizione, il Calendario storico “si conferma – è ricordato nel comunicato diffuso dal Comando generale dell’Arma – uno dei prodotti editoriali più apprezzati e collezionati: oltre 1.200.000 copie stampate, traduzioni in otto lingue — inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo — e versioni anche in sardo e friulano”.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Eroi quotidiani”, un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni, in Italia e all’estero.