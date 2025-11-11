Michael Jackson da record, Thriller torna nella top 10

L’influenza di Michael Jackson non accenna a diminuire. Con il ritorno di “Thriller” nelle classifiche di Billboard, il Re del Pop ha raggiunto un nuovo traguardo storico: è diventato il primo artista della storia ad avere un singolo nella Top 10 per sei decenni consecutivi.

Il record precedente apparteneva ad Andy Williams, che aveva conquistato la Top 10 in cinque diversi decenni fino alla sua scomparsa nel 2012.

L’iconico brano che dà il titolo al sesto album in studio di Jackson, pubblicato il 29 novembre 1982 dalla Epic Records e prodotto da Quincy Jones, è risalito dal 32º al 10º posto della Hot 100 datata 15 novembre, quasi quarant’anni dopo il suo debutto. Un risultato che conferma come la leggenda di Jackson rimanga più viva che mai.

Con oltre 70 milioni di copie vendute, Thriller è tuttora l’album più venduto di tutti i tempi a livello mondiale.

La prima apparizione di Jackson nella Top 10 risale al novembre 1971 con Got To Be There; da allora, ha collezionato oltre 30 brani in classifica, di cui 13 hanno raggiunto la vetta. All’epoca, Thriller si era fermato al quarto posto, ma il suo impatto è diventato eterno.

Il recente balzo in classifica è stato favorito dall’ondata di ascolti e streaming registrata durante la settimana di Halloween, periodo in cui il brano è ormai una presenza immancabile in ogni festa, playlist o evento a tema. Tuttavia, non è solo l’atmosfera stagionale ad aver riacceso l’interesse: Jackson continua a essere protagonista anche sul grande schermo.

È attesissimo infatti il biopic “Michael”, in uscita il 26 aprile 2026, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Lionsgate.

Secondo WaveMetrix, il primo trailer ha totalizzato 116 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, stabilendo un record assoluto per un film biografico musicale e superando i numeri di Taylor Swift: The Eras Tour (96 milioni) e Bob Marley: One Love (60 milioni).

La pellicola racconterà la nascita e l’ascesa del fenomeno Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 alla tragica morte del 25 giugno 2009, avvenuta per un’intossicazione acuta da propofol e benzodiazepine.

A interpretare il cantante sarà il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, mentre Juliano Krue Valdi vestirà i panni del giovane Michael. Colman Domingo interpreterà il severo patriarca Joe Jackson, e Kendrick Sampson sarà Quincy Jones.

Ancora una volta, la musica e la figura di Michael Jackson dimostrano di attraversare il tempo, continuando a unire vecchie e nuove generazioni sotto il segno del suo inconfondibile ritmo.

ANSA