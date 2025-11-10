Migliore tiramisù del mondo è giapponese, Italia seconda

È il Giappone ad aggiudicarsi il titolo al World Trophy of Professional Tiramisù, la competizione internazionale dedicata al celebre dolce italiano, ideata e organizzata quest’anno a Roma dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC).

Sul secondo gradino del podio si è classificata l’Italia, mentre il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo.

La vincitrice, Aya Okada, originaria della prefettura giapponese di Ishikawa e nata nel 1996, ha stupito la giuria con un tiramisù a forma di pianoforte a coda, decorato con ciliegie al maraschino e amarene, unendo tecnica impeccabile e grande sensibilità artistica.

La seconda classificata, Milena Russo, proveniente da Capo d’Orlando (Messina), ha presentato la creazione “Amor Misù”, un dessert che fonde rosa bulgara, caffè, lampone e pepe rosa, accompagnato da un savoiardo al rosmarino e limone.

Sul terzo gradino del podio, il marocchino Simon Loutid con “Nostalgia di un bambino”, un omaggio all’Africa rappresentato da un fiore di bissap, profumato di vaniglia e ibisco.

Alla competizione hanno preso parte maestri pasticceri di dieci Paesi: Italia, Francia, Australia, Giappone, Marocco, Messico, Cina, Perù, Senegal e Colombia.

Ogni concorrente ha avuto due ore di tempo per realizzare due versioni del dolce: una classica, con soli ingredienti tradizionali, e una creativa, libera nell’interpretazione ma con tre elementi obbligatori — una componente cotta, un formaggio fresco spalmabile e il caffè.

La classifica finale è stata determinata dal punteggio complessivo ottenuto nelle due prove.

“Questo concorso rappresenta al meglio lo spirito della pasticceria moderna: rispetto per la tradizione, apertura internazionale e voglia di innovare senza snaturarsi”, ha dichiarato Matteo Cutolo, presidente della FIPGC.

“Il tiramisù, simbolo autentico della cultura dolciaria italiana, dimostra ancora una volta di essere un linguaggio condiviso che unisce culture, sapori e professionisti di tutto il mondo.”

ANSA