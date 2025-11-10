POLITICA
Meloni, sinistra ai margini della politica per supponenza
“Questa arroganza ha spinto la sinistra ai margini del dibattito politico, l’incapacità di essere umili, di mettersi in discussione, che li porta a non ascoltare mai e a limitarsi a parlare solo tra di loro, in un ambiente chiuso.”
Queste sono le parole della Premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un comizio del centrodestra a Bari, a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle prossime elezioni regionali.
ANSA