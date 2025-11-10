POLITICA
Meloni, per la Cgil i diritti dei lavoratori non sono priorità
“Abbiamo inserito nella legge di bilancio un intervento dedicato ai rinnovi dei contratti di lavoro, una misura richiesta proprio dalla Cgil. E come reagisce la Cgil? Indice uno sciopero generale, di venerdì naturalmente.
Sia mai che una protesta venga organizzata in un altro giorno della settimana — segno che, per alcuni, i diritti dei lavoratori non rappresentano davvero una priorità.”
Così ha dichiarato la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il comizio del centrodestra tenutosi a Bari a sostegno di Luigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione Puglia in vista delle prossime elezioni regionali.
ANSA