Addio a Lenny Wilkens, leggenda NBA e membro della Hall of Fame

Lenny Wilkens, leggenda della Hall of Fame e figura iconica dell’NBA sia come giocatore che come allenatore, è scomparso all’età di 88 anni, come confermato dalla sua famiglia.

Playmaker di talento, Wilkens ha trascorso 15 stagioni nella NBA, venendo selezionato per ben nove All-Star Game e vincendo due volte la classifica degli assist. Ha anche ricoperto il ruolo di giocatore-allenatore per quattro anni, di cui tre con i Seattle SuperSonics e uno con i Portland Trail Blazers, prima di dedicarsi interamente alla carriera da allenatore.

Wilkens è stato il coach che ha guidato i SuperSonics al loro unico titolo NBA nel 1979. Inoltre, ha avuto esperienze alla guida dei Cleveland Cavaliers, degli Atlanta Hawks, dei Toronto Raptors e dei New York Knicks, in una carriera che si è estesa dal 1969 al 2005.

Il commissario NBA Adam Silver ha voluto rendere omaggio a Wilkens con queste parole: “Lenny Wilkens rappresentava il meglio che l’NBA possa offrire: un giocatore della Hall of Fame, un allenatore della Hall of Fame e uno degli ambasciatori più rispettati di questo sport”. Silver ha poi aggiunto: “Quattro anni fa, Lenny è stato onorato con l’esclusivo riconoscimento di essere inserito tra i 75 più grandi giocatori e i 15 più grandi allenatori di tutti i tempi della lega”.

Le sue 2.487 partite da allenatore sono un record assoluto nella NBA, mentre con 1.332 vittorie occupa la terza posizione nella classifica storica, dietro solo a Gregg Popovich e Don Nelson.

ANSA