Serie D – Girone H: Fasano rallenta, Paganese e Heraclea accorciano. Show della Fidelis Andria
Si è chiusa la giornata di domenica 9 novembre nel Girone H di Serie D, con risultati che riaprono la corsa al vertice. Il Città di Fasano non va oltre lo 0-0 sul campo del Manfredonia, rallentando dopo le ultime vittorie ma mantenendo comunque la testa della classifica.
Alle spalle, ne approfittano Paganese ed Heraclea Calcio, entrambe vittoriose in trasferta.
La Paganese passa di misura a Martina (0-1) grazie a una rete nella ripresa che vale il sorpasso al secondo posto, in coabitazione proprio con l’Heraclea, capace di espugnare Sarno con lo stesso punteggio.
Torna al successo la Fidelis Andria, che supera 2-1 l’Afragolese al “Degli Ulivi”. I biancazzurri confermano il buon momento e si rilanciano nelle zone alte della classifica.
Vittoria netta per la Virtus Francavilla, che regola 3-0 il Real Acerrana 1926. Pareggi invece per Francavilla–Nardò (1-1) e Ferrandina–Real Normanna (0-0), mentre il Pompei cade in casa contro il Nola 1925 (0-1).
Al momento della pubblicazione dell’articolo il Barletta 1922 è in vantaggio sul Gravina per 3-0
Classifica (prime posizioni)
-
Città di Fasano – 25 punti
-
Paganese – 23
-
Heraclea Calcio – 23
-
Fidelis Andria – 19
-
Afragolese – 19
Con il Fasano che frena, la lotta al vertice si riaccende. Le prossime giornate promettono equilibrio e sorprese, con almeno cinque squadre in corsa per la leadership del girone.