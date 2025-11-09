Seconda Categoria – Girone C: REAL TURSI – ATLETICO SENISE 1-3
Marcatori: Arleo, Guaragnone (x2)
Continua il momento d’oro dell’Atletico Senise, che espugna il campo del Real Tursi con un convincente 1-3. Una prestazione di carattere, gioco e concretezza, che conferma la crescita della squadra.
A sbloccare la gara è stato Arleo, bravo a finalizzare una bella azione corale dei bianconeri. Nella ripresa sale in cattedra Guaragnone, autore di una doppietta che mette il sigillo definitivo sulla partita e regala altri tre punti preziosissimi alla formazione senisese.
Il Real Tursi prova a reagire e accorcia le distanze, ma l’Atletico controlla con maturità fino al triplice fischio, chiudendo un’altra domenica da protagonisti.
Con questa vittoria, l’Atletico Senise consolida la seconda posizione in classifica e guarda con entusiasmo ai prossimi impegni.
Ecco tutti i risultati della giornata
JSS – Polisportiva Agromonte 3-3
Real Tursi – Atletico Senise 1-3
Rotonda Calcio – Virtus Francavilla 1-0
Avis Lauria – Roccanova 0-1
Castelsaraceno – Real Montesano 2-7
Castrum Viggianello – Santarcangiolese Sq. B 4-1
📊 Classifica dopo la 6ª giornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|DR
|1
|Castrum Viggianello
|13
|6
|4
|1
|1
|23
|10
|+13
|2
|Polisportiva Agromonte
|13
|6
|4
|1
|1
|18
|11
|+7
|3
|Real Montesano
|13
|6
|4
|1
|1
|18
|11
|+7
|4
|Atletico Senise
|12
|6
|4
|0
|2
|16
|12
|+4
|5
|Roccanova
|10
|6
|3
|1
|2
|12
|9
|+3
|6
|Avis Lauria
|9
|6
|3
|0
|3
|11
|8
|+3
|7
|Rotonda Calcio
|9
|6
|3
|0
|3
|12
|13
|-1
|8
|Santarcangiolese Sq. B
|9
|6
|3
|0
|3
|14
|19
|-5
|9
|Virtus Francavilla
|7
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|+2
|10
|JSS
|4
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|11
|Real Tursi
|3
|6
|1
|0
|5
|6
|12
|-6
|12
|Castelsaraceno
|3
|6
|1
|0
|5
|7