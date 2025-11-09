CALCIO & SPORT

Seconda Categoria – Girone C: REAL TURSI – ATLETICO SENISE 1-3

Marcatori: Arleo, Guaragnone (x2)

Continua il momento d’oro dell’Atletico Senise, che espugna il campo del Real Tursi con un convincente 1-3. Una prestazione di carattere, gioco e concretezza, che conferma la crescita della squadra.

A sbloccare la gara è stato Arleo, bravo a finalizzare una bella azione corale dei bianconeri. Nella ripresa sale in cattedra Guaragnone, autore di una doppietta che mette il sigillo definitivo sulla partita e regala altri tre punti preziosissimi alla formazione senisese.

Il Real Tursi prova a reagire e accorcia le distanze, ma l’Atletico controlla con maturità fino al triplice fischio, chiudendo un’altra domenica da protagonisti.

Con questa vittoria, l’Atletico Senise  consolida la seconda  posizione in classifica e guarda con entusiasmo ai prossimi impegni.

Ecco tutti i risultati della giornata 

JSS – Polisportiva Agromonte 3-3

Real Tursi – Atletico Senise 1-3

Rotonda Calcio – Virtus Francavilla 1-0

Avis Lauria – Roccanova 0-1

Castelsaraceno – Real Montesano 2-7

Castrum Viggianello – Santarcangiolese Sq. B 4-1

📊 Classifica dopo la 6ª giornata

Pos. Squadra Punti G V N P F S DR
1 Castrum Viggianello 13 6 4 1 1 23 10 +13
2 Polisportiva Agromonte 13 6 4 1 1 18 11 +7
3 Real Montesano 13 6 4 1 1 18 11 +7
4 Atletico Senise 12 6 4 0 2 16 12 +4
5 Roccanova 10 6 3 1 2 12 9 +3
6 Avis Lauria 9 6 3 0 3 11 8 +3
7 Rotonda Calcio 9 6 3 0 3 12 13 -1
8 Santarcangiolese Sq. B 9 6 3 0 3 14 19 -5
9 Virtus Francavilla 7 6 2 1 3 10 8 +2
10 JSS 4 6 1 1 4 9 15 -6
11 Real Tursi 3 6 1 0 5 6 12 -6
12 Castelsaraceno 3 6 1 0 5 7
