Scontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo, 2 morti

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 7.30 di questa mattina sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi di Stezzano.

Secondo gli aggiornamenti forniti dalle autorità, le persone decedute sono due — uomini di 23 e 62 anni — mentre un terzo uomo, di 64 anni, è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Altre due persone hanno riportato ferite di diversa entità.

Nello scontro sono stati coinvolti due automobili e un furgone. L’impatto, avvenuto frontalmente, è costato la vita ai conducenti di due dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

ANSA