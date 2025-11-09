Nba: Fox trascina gli Spurs, Lakers fermati dagli Hawks

Luka Dončić non è stato devastante come al solito, chiudendo con 22 punti, 5 rimbalzi e 11 assist, e non è riuscito a impedire la netta sconfitta dei suoi Dallas Mavericks contro gli Atlanta Hawks, che hanno vinto 122-102.

Nonostante l’assenza di Trae Young e altri titolari, la difesa degli Hawks ha controllato efficacemente lo sloveno, mantenendo il vantaggio accumulato sin dall’inizio della partita.

I Los Angeles Lakers, privi ancora di LeBron James e Austin Reaves, non sono riusciti a prolungare la loro striscia positiva, cedendo nella sfida contro Atlanta.

In un’altra partita della notte NBA, i San Antonio Spurs hanno faticato ma alla fine hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans, vincendo 126-119.

Il ritorno di De’Aaron Fox, autore di 24 punti, è stato determinante per la vittoria, anche se i Pelicans, ultimi nella Western Conference, erano privi di Zion Williamson, Murray, Missi e Poole.

Tra i Pelicans, si è messo in evidenza Trey Murphy con 41 punti e 9 rimbalzi, mentre negli Spurs Victor Wembanyama ha dominato a rimbalzo con 18 carambole, ma ha segnato solo 18 punti.

A Ovest, i Denver Nuggets hanno prevalso sui Indiana Pacers per 117-100, con la stella Nikola Jokić che ha firmato la sua sesta tripla doppia della stagione, totalizzando 32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist.

“Quando giochi in questo modo come squadra, i numeri arrivano da soli. Dobbiamo restare concentrati anche quando le cose vanno bene”, ha detto Jokić. I Nuggets sono secondi nella Western Conference, dietro a Oklahoma City, mentre gli Spurs occupano la terza posizione.

A Est, i Miami Heat hanno ottenuto una sofferta vittoria nel finale contro i Portland Trail Blazers, vincendo 136-131. Nikola Jović ha realizzato la sua miglior prestazione in carriera con 29 punti, contribuendo decisamente al successo. L’azzurro Simone Fontecchio ha segnato 9 punti per gli Heat.

