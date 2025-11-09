POLITICA
Metsola, ‘il coraggio e la determinazione fecero cadere il Muro’
Dalla separazione all’incontro.
Dalla chiusura al dialogo.
Dai confini alla condivisione.
“Trentasei anni fa, il coraggio e la determinazione di tante persone resero possibile l’abbattimento del Muro di Berlino. Oggi quello stesso spirito deve continuare a ispirarci nel nostro impegno per costruire un’Europa fondata sulla pace, sull’unità e sulla libertà.”
Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nel giorno del 36º anniversario della caduta del Muro di Berlino, ricordando come quell’evento abbia segnato per sempre la storia del continente e rappresenti ancora oggi un simbolo di speranza e di rinascita.
ANSA