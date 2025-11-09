Meloni, il 9 novembre 1989 segna la riconquista della libertà

“Il 9 novembre 1989, data della caduta del Muro di Berlino, non segna soltanto la fine di una barriera fisica che per decenni aveva diviso la Germania e l’Europa, ma rappresenta anche il momento in cui migliaia di persone, animate dallo stesso ideale, hanno aperto la strada a una nuova epoca, segnata dal ritorno della libertà, della fiducia e della democrazia.”

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio pubblicato su X per ricordare l’anniversario della caduta del Muro di Berlino.

“La Repubblica Italiana – prosegue Meloni – ha voluto commemorare questo evento istituendo, con la legge del 15 aprile 2005 n. 61, il ‘Giorno della Libertà’, che ricorre proprio il 9 novembre.

In questa giornata – aggiunge la premier – rendiamo omaggio a chi ha sofferto, a chi ha creduto nella possibilità di un cambiamento, e a chi ha avuto la forza di lottare per un futuro diverso. È un’occasione per rinnovare insieme il valore della libertà e la speranza in un mondo più giusto e unito.”

