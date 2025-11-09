Arriva l’albero di Natale al Rockefeller Center di New York
L’atmosfera natalizia ha già raggiunto New York: è arrivato infatti il celebre albero di Natale del Rockefeller Center, uno dei simboli più amati delle festività nella Grande Mela.
Il grande abete rosso, proveniente da East Greenbush, nei pressi di Albany, capitale dello Stato di New York, misura quasi 23 metri di altezza, pesa circa 11 tonnellate ed è vecchio di 75 anni.
La tradizionale cerimonia di accensione si terrà il 3 dicembre. L’albero sarà decorato con oltre 50.000 luci multicolori, collegate da un cavo elettrico lungo circa 8 chilometri, e sormontato da una stella tridimensionale composta da tre milioni di cristalli, del peso complessivo di oltre 400 chilogrammi.
Come novità di quest’anno, i visitatori che acquisteranno il biglietto per l’osservatorio “Top of the Rock” potranno scegliere un’opzione che consente di ammirare l’albero durante la salita verso la terrazza panoramica.
ANSA