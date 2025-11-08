” Uil Solidarietà a Domenica Paglia: un vile atto non ferma il suo impegno”

Solidarietà e vicinanza è stata espressa dal segretario regionale Uil Vincenzo Tortorelli a Domenica Paglia, sindaco di Cersosimo che ha subito un vile atto intimidatorio. “Ho incontrato Paglia di recente in occasione della tappa di ON THE WAY 131 Uil dedicata al Pollino-Val Sarmento.

In quell’occasione ho avuto modo di conoscere l’ attaccamento alla sua comunità che con lei ha una “marcia in più” alla resistenza rispetto allo spopolamento e al disagio sociale, una marcia tutta al femminile.

Sono convinto che per la determinazione e l’impegno dimostrati, pur essendo un gesto isolato, non si farà certamente intimidire e continuerà a lavorare per il suo paese.

Paglia – conclude Tortorelli – è espressione di quelle capitane e di quei capitani coraggiosi come definisco i sindaci lucani che incontro durante l’iniziativa della Uil e che mi rinnovano la loro attenzione alla nostra azione di sindacato delle persone e strategia sintetizzata in “Basilicata laboratorio di comunità”.