Ritrovato l’anziano scomparso a Francavilla in Sinni: ore di apprensione nel bosco di Grottole

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, allertato dai Carabinieri della Compagnia di Senise, è intervenuto nelle ricerche di un uomo di 79 anni di Francavilla in Sinni, scomparso nella serata di giovedì 7 novembre.

L’anziano si era recato nel bosco in contrada Grottole insieme alla moglie. Secondo una prima ricostruzione, mentre la coppia si preparava a lasciare la zona, la donna si sarebbe distratta per pochi istanti, momento in cui l’uomo si sarebbe allontanato, perdendo poi l’orientamento.

Le operazioni di ricerca, avviate già nella serata di ieri e riprese alle prime luci dell’alba, hanno visto impegnate due squadre del Soccorso Alpino.

L’uomo è stato ritrovato poco fa da un civile nei pressi di una strada, in stato confusionale ma in condizioni di salute tutto sommato buone. Alle operazioni hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile.