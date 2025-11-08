Pittella, Solidarietà a Domenica Paglia

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a nome dell’intera Assemblea, esprime solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia.

“Alla Sindaca Paglia rivolgo il mio sostegno personale e istituzionale. I Sindaci rappresentano il primo presidio delle istituzioni sul territorio e sono chiamati ogni giorno, con spirito di abnegazione, a garantire dialogo, presenza e cura della comunità. Confidiamo che venga fatta piena chiarezza sull’episodio così da consentirle di proseguire con serenità l’impegno amministrativo a servizio dei cittadini”.