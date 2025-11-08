Papa: ‘Istituzioni e società insieme per un lavoro dignitoso’

“Il lavoro deve tornare a essere un segno di speranza e di vita, un mezzo attraverso cui ogni persona possa esprimere la propria creatività e la capacità di contribuire al bene degli altri.

Per questo – ha detto il Pontefice – auspico un impegno condiviso tra istituzioni e società civile per costruire opportunità occupazionali solide e dignitose, che garantiscano soprattutto ai giovani la possibilità di realizzare i propri sogni e di partecipare attivamente al bene comune.”

È questo il messaggio lanciato da papa Leone durante l’udienza giubilare in piazza San Pietro, dedicata al Giubileo del Lavoro.

Alla celebrazione ha preso parte anche il presidente del CNEL, Renato Brunetta, in rappresentanza del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che ha partecipato alla giornata dedicata al valore dell’impegno professionale e alla sua centralità nella vita sociale e umana.

ANSA