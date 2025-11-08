CALCIO & SPORT

Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks nella vittoria sui Bulls

I Milwaukee Bucks, guidati da una prestazione dominante di Giannis Antetokounmpo, superano i Chicago Bulls per 126-110 in uno dei match NBA disputati nella notte.

Il fuoriclasse greco, due volte MVP, chiude con 41 punti, 15 rimbalzi, 9 assist, 2 recuperi e 2 stoppate, firmando 19 punti nel solo quarto periodo e ribaltando la partita quasi da solo.

Dopo due sconfitte consecutive, i Bucks ritrovano così la vittoria grazie al loro leader, che continua a mantenere una media impressionante di oltre 32 punti a partita.

Per Chicago, Matas Buzelis è il migliore con 20 punti, mentre la guardia australiana Josh Giddey, reduce da due triple doppie di fila, contribuisce con 16 punti, 7 rimbalzi e 14 assist.

La sconfitta costa ai Bulls il primo posto nella Eastern Conference, che passa ai Detroit Pistons, vittoriosi sui Brooklyn Nets per 125-107.

Protagonista assoluto Cade Cunningham, autore di 34 punti, che firma la quinta vittoria consecutiva per la squadra del Michigan.

Risultati NBA della notte:

  • Atlanta–Toronto 97-109
  • Washington–Cleveland 114-148
  • Brooklyn–Detroit 107-125
  • Orlando–Boston 123-110
  • Miami–Charlotte 126-108
  • Milwaukee–Chicago 126-110
  • Sacramento–Oklahoma City 101-132
  • Minnesota–Utah 137-97
  • Memphis–Dallas 118-104
  • Denver–Golden State 129-104
  • San Antonio–Houston 121-110

