Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks nella vittoria sui Bulls
I Milwaukee Bucks, guidati da una prestazione dominante di Giannis Antetokounmpo, superano i Chicago Bulls per 126-110 in uno dei match NBA disputati nella notte.
Il fuoriclasse greco, due volte MVP, chiude con 41 punti, 15 rimbalzi, 9 assist, 2 recuperi e 2 stoppate, firmando 19 punti nel solo quarto periodo e ribaltando la partita quasi da solo.
Dopo due sconfitte consecutive, i Bucks ritrovano così la vittoria grazie al loro leader, che continua a mantenere una media impressionante di oltre 32 punti a partita.
Per Chicago, Matas Buzelis è il migliore con 20 punti, mentre la guardia australiana Josh Giddey, reduce da due triple doppie di fila, contribuisce con 16 punti, 7 rimbalzi e 14 assist.
La sconfitta costa ai Bulls il primo posto nella Eastern Conference, che passa ai Detroit Pistons, vittoriosi sui Brooklyn Nets per 125-107.
Protagonista assoluto Cade Cunningham, autore di 34 punti, che firma la quinta vittoria consecutiva per la squadra del Michigan.
Risultati NBA della notte:
- Atlanta–Toronto 97-109
- Washington–Cleveland 114-148
- Brooklyn–Detroit 107-125
- Orlando–Boston 123-110
- Miami–Charlotte 126-108
- Milwaukee–Chicago 126-110
- Sacramento–Oklahoma City 101-132
- Minnesota–Utah 137-97
- Memphis–Dallas 118-104
- Denver–Golden State 129-104
- San Antonio–Houston 121-110
ANSA