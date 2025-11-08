Milano Music Week 2025 dal 17 al 23 Novembre

Milano si prepara a risuonare di musica e creatività: dal 17 al 23 novembre torna la Milano Music Week, giunta alla nona edizione, con un tema che celebra la “Nuova generazione” di artisti, produttori e professionisti del settore.

Quest’anno il ruolo di curatore speciale è affidato a Tananai, che affianca la direttrice artistica Nur Al Habash in un programma denso di eventi, tra concerti, showcase, talk e incontri diffusi in tutta la città. Inclusione, innovazione e formazione saranno i concetti chiave di questa edizione.

L’artista milanese firma anche i due eventi inaugurali al Teatro Triennale Milano, dedicati al rapporto tra musica e intelligenza artificiale e al percorso dei giovani producer.

Il calendario è ricchissimo: Cesare Cremonini presenterà in anteprima l’album Cremonini Live25 al Piccolo Teatro Grassi, Frah Quintale sarà protagonista del format Da disco nasce disco di Mattia del Moro, mentre Willie Peyote si racconterà nel talk Cromosomi tra interviste e riflessioni sul suo percorso. Spazio anche a Manuel Agnelli, Paolo Fresu, Tosca e Stefano Senardi, impegnati in un dialogo sullo stato della musica italiana.

“Ho accettato di essere curatore non per mettermi al centro, ma per dare voce a professionisti che stimo”, spiega Tananai. “Milano è casa mia, il luogo dove ho mosso i primi passi e dove ho sempre sentito sostegno e affetto. Spero che questa settimana possa ispirare chi sogna di vivere di musica.”

Per l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, “Milano, per una settimana, si trasforma in un palcoscenico diffuso dove la musica diventa linguaggio di inclusione, innovazione e dialogo. È da sempre una città di musica, casa di grandi editori e artisti, e la Music Week ne rinnova ogni anno lo spirito.”

Aggiunge Nur Al Habash: “La musica è in costante evoluzione, e la Milano Music Week è il modo migliore per seguirne il cambiamento.”

Per Andrea Grancini di TicketOne, “questa edizione celebra la nuova generazione di artisti e professionisti under 40, portando innovazione e accessibilità nel mondo degli eventi dal vivo.”

ANSA