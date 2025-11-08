Meta lancia in Europa Vibes, l’IA per creare e condividere video

Meta ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per la sua app Meta AI, già diffusa a livello globale.

La nuova versione è ora in fase di distribuzione nei Paesi dell’Unione Europea, Italia compresa, e introduce Vibes, una piattaforma integrata che permette di creare e condividere video brevi generati con l’intelligenza artificiale.

Con questa novità, l’azienda statunitense punta a competere con OpenAI, che di recente ha lanciato negli Stati Uniti e in Canada il modello Sora 2, orientato anch’esso alla creazione di contenuti video tramite IA generativa.

Secondo quanto comunicato da Meta, “gli utenti europei avranno a disposizione all’interno dell’app un nuovo feed, chiamato Vibes, dedicato interamente ai video creati con l’intelligenza artificiale.

Ogni persona potrà esplorare un flusso personalizzato di contenuti generati da creator e community, che si adatterà progressivamente ai propri interessi”. Al centro dell’esperienza rimane la creatività multimediale e la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi visivi.

I video realizzati potranno essere condivisi su Vibes, nelle storie di Instagram e Facebook, oppure come reel. Per contrastare la diffusione di deepfake, l’app indicherà sotto ogni clip il prompt, cioè il testo utilizzato per generare il video.

Negli Stati Uniti, dove il servizio è attivo da qualche mese, Meta afferma che Vibes ha già ispirato oltre 20 miliardi di immagini create con strumenti di intelligenza artificiale, e che la produzione di contenuti multimediali è aumentata di più di dieci volte.

ANSA