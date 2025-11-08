Inaugurazione sede Forza Italia Venosa: domenica 9 novembre ore 12:00

Domenica 9 novembre 2025 alle ore 12:00 a Venosa si terrà l’inaugurazione della sede cittadina di Forza Italia in via Melfi, 140.

L’evento vedrà la partecipazione del Ministro per le Riforme istituzionali, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Saranno presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Venosa, Francesco Mollica, e la Capogruppo di Forza Italia al Comune di Venosa, Viviana Termine.

Interverranno il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro, la Responsabile Nazionale dei Rapporti Esterni di Forza Italia Giovani, Roberta Taddei, il Consigliere Regionale, Fernando Picerno, e il Segretario Cittadino di Forza Italia Venosa, Pasquale Francabandiera.

Di seguito, le parole del Segretario Provinciale di Forza Italia della provincia di Potenza, Vincenzo Taddei: «L’inaugurazione della sede cittadina di Forza Italia a Venosa rappresenterà, per la nostra comunità politica, un momento di fondamentale importanza: è questo il naturale risultato di un processo di avvicinamento costante ai territori e la chiara dimostrazione del radicamento sostanziale di Forza Italia nei territori. Con la sezione cittadina di Venosa si amplia il numero di sedi azzurre nella provincia di Potenza, che rappresentano e rappresenteranno non soltanto il luogo politico dove far conoscere gli ideali, i valori, i programmi e la storia di Forza Italia, ma anche e soprattutto luoghi di dibattito e confronto che consentiranno ad iscritti e militanti di proporre soluzioni migliorative concrete per il nostro territorio, tanto a livello comunale quanto provinciale e regionale».