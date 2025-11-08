Finals: lunedì sera esordio Sinner, forse derby con Musetti
Partirà lunedì sera l’avventura di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. L’azzurro sarà protagonista nella sessione serale, con inizio non prima delle 20:30, contro un avversario ancora da definire: potrebbe trattarsi del canadese Felix Auger-Aliassime o di Lorenzo Musetti, qualora quest’ultimo riuscisse domani a conquistare il torneo di Atene, dove in finale affronterà Novak Djokovic alle ore 16.
Il programma delle Finals prenderà il via domenica mattina alle 11:30 con il doppio Granollers/Zeballos contro Krawietz/Puetz.
A seguire, non prima delle 14, Carlos Alcaraz sfiderà Alex De Minaur in uno dei match più attesi della giornata inaugurale.
La sessione serale di domenica inizierà non prima delle 18, con gli italiani Bolelli e Vavassori opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.
Subito dopo, alle 20:30 circa, si disputerà l’incontro tra Alexander Zverev e Ben Shelton.
Lunedì la giornata si aprirà ancora una volta alle 11:30 con il doppio Arevalo/Pavic contro Salisbury/Skupski, seguito dal match di singolare tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.
Prima della sfida serale di Sinner, spazio infine al doppio Heliovaara/Patten contro Harrison/King.
ANSA