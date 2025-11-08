Elisa, il 14 novembre arriva il doppio cd San Siro live 2025

Il 4 novembre segna l’arrivo di “San Siro Live 2025”, il nuovo progetto discografico di Elisa, che immortala il suo primo, emozionante concerto allo Stadio San Siro di Milano, tenutosi lo scorso giugno.

Il live sarà pubblicato il 14 novembre in formato doppio CD con un booklet speciale (Island Records / Universal Music), mentre per Natale — il 12 dicembre — uscirà anche la versione in vinile, suddivisa in due volumi distinti.

“San Siro Live 2025” racchiude tutta la potenza e l’intensità del debutto di Elisa negli stadi: un evento che ha ripercorso oltre venticinque anni di carriera, tra grandi successi del pop italiano e collaborazioni speciali. È una celebrazione autentica dell’anima live dell’artista, sospesa tra introspezione, energia e connessione profonda con il pubblico.

Il disco restituisce l’immagine di un percorso artistico capace di attraversare generazioni e mescolare stili — dal pop all’elettronica, dal cantautorato al soul — restituendo Elisa nella sua essenza più autentica.

In scaletta, brani che sono ormai parte del patrimonio musicale collettivo: Luce (Tramonti a Nord Est), Eppure sentire, Anche fragile, O forse sei tu, insieme a duetti e incontri speciali che raccontano un cammino fatto di emozioni condivise.

L’annuncio arriva alla vigilia di un nuovo capitolo dal vivo: l’8 novembre Elisa tornerà sul palco con il tour nei palasport, che partirà da Mantova e arriverà a Milano il 10 novembre, per poi toccare le principali città italiane fino a dicembre. La tournée — prodotta e organizzata da Friends and Partners — proseguirà anche nella primavera 2026.

