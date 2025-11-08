Basket: Eurolega; Anadolu Efes-EA7 Milano 93-97 (2ot)

Servono due overtime all’EA7 Emporio Armani Milano per espugnare il campo dell’Anadolu Efes e conquistare una preziosa vittoria in Eurolega per 97-93, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Il match è un’altalena di emozioni tra due squadre capaci di accendersi a fiammate. Milano prende il controllo nella ripresa grazie a LeDay (25 punti, costretto a uscire nel finale per infortunio) e a uno straordinario Shields (24 punti, con 6 triple su 8 tentativi), volando fino al +13 (61-48).

Ma l’Efes non molla: trascinato da Dozier (34 punti) e Osmani (14), arriva due volte al tiro della possibile vittoria nei tempi regolamentari, senza però riuscire a concretizzare.

Nel secondo supplementare è ancora Shields a fare la differenza, firmando i canestri decisivi che consegnano all’Olimpia il secondo successo consecutivo in Europa e l’aggancio alla Virtus Bologna a metà classifica (4 vittorie e 5 sconfitte).

Momento toccante prima della palla a due: le due squadre si sono unite in un abbraccio collettivo dietro uno striscione con la scritta “Forza Achi”, in segno di vicinanza ad Achille Polonara, ex giocatore dell’Efes e storico avversario di Milano, attualmente impegnato nella sua battaglia contro la leucemia.

ANSA