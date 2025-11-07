CRONACA
Squarciati gli pneumatici all’auto della sindaca di Cersosimo: la condanna di Libera
In merito al grave episodio che ha visto vittima la sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, il Presidio di Libera “Angela Ferrara” di Senise–Sant’Arcangelo esprime ferma condanna per il vile atto vandalico e piena solidarietà alla prima cittadina.
Un gesto come quello compiuto – il danneggiamento dell’auto della sindaca con gli pneumatici squarciati – non può essere considerato una semplice bravata. In territori piccoli come i nostri, simili azioni assumono un significato grave e preoccupante, perché minano il clima di fiducia e di rispetto che deve accompagnare tutti ma in particolare chi si impegna al servizio delle proprie comunità.
Libera ribadisce che ogni forma di intimidazione o violenza, diretta o indiretta, nei confronti delle istituzioni democratiche, è inaccettabile e rappresenta un attacco all’intera collettività.
Il Presidio “Angela Ferrara” invita tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni, le amministrazioni e le scuole del territorio a non restare indifferenti e a fare fronte comune contro ogni forma di prevaricazione o condotta che cerchi di generare paura.
La solidarietà alla sindaca Paglia è la solidarietà a tutte e tutti coloro che, nel quotidiano, continuano a credere che la buona politica, la legalità e la giustizia sociale siano le basi di una convivenza civile.