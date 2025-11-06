Karate, a Policoro ASI sostiene il campionato italiano Fisecam: “Successo di sport e socialità”

Un successo di sport, sano agonismo e socialità. Nel fine settimana appena trascorso Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata, ha accolto il Campionato Italiano FISECAM di karate, che ha rimpieto gli spalti del PalaErcole, con il patrocinio di ASI Cultura.

Un evento nazionale con oltre duecento atleti, giunti da tutta Italia, accompagnati dai rispettivi presidenti delle associazioni sportive che hanno dato vita alle gare di Kata e Kumitè.

Un bellissimo momento di aggregazione sportiva, così come prevedono i canoni operativi che persegue la Fisecam, affinché restino alti i valori dello sport in tutte le sue manifestazioni.

Ricco anche il numero di rappresentanti nazionali: erano presenti infatti il presidente nazionale Maestro Massimo Curti Giardina, coadiuvato dal segretario generale Maestro Domenico Di Maio, che hanno curato l’aspetto federale e le pubbliche relazioni.

Presente anche il Maestro Giuseppe Iacovino, insieme al maestro Nunzio Colella, responsabile nazionale Fisecam, che ha coordinato il lavoro degli arbitri (18 in tutto) e dei giudici di gara. Tra questi, il Maestro Iacovino Giuseppe (arbitro di caratura mondiale) e Geremia Colella (arbitro internazionale).

Protagonista dunque anche Asi, l’ente nazionale che unisce le associazioni sportive e sociali italiane, il cui Dipartimento Cultura nazionale è guidato da Michele Cioffi.

“Un grazie particolare a Michele Cioffi – spiegano dalla FISECAM, affiliata dell’Asi – che fornisce il suo appoggio costante per la crescita del nostro gruppo su tutto il territorio nazionale”.