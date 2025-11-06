In corso una forte tempesta geomagnetica, di classe G3

Attualmente è in corso una forte tempesta geomagnetica, di livello G3 su una scala che va da G1 a G5, che potrebbe causare danni alle linee di trasmissione dell’energia elettrica e alle comunicazioni satellitari, compresi i sistemi di navigazione GPS, oltre a regalare spettacolari aurore a latitudini più basse.

L’agenzia statunitense per l’atmosfera e gli oceani (NOAA) prevede che la tempesta geomagnetica possa continuare anche domani, 7 novembre.

“Oggi, dalle 9 italiane, il campo geomagnetico è fortemente perturbato da una tempesta geomagnetica di classe G3″, ha dichiarato all’ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste.

“Da ieri pomeriggio, il campo geomagnetico è stato perturbato da livelli minori e moderati, con una tempesta geomagnetica di classe G1 e G2″. La causa principale della tempesta geomagnetica è l’attività solare particolarmente intensa di questi giorni, con brillamenti ed espulsioni di materiale coronale (CME).

Il 5 novembre, ha spiegato ancora Messerotti, “sono stati emessi 15 brillamenti a raggi X di classe C e 3 di classe M, e oggi, fino alle 9:00, sono stati registrati 9 brillamenti a raggi X di classe C e 1 di classe M”, in una classificazione che distingue i brillamenti solari in cinque classi (A, B, C, M, X), dalla meno potente alla più intensa.

Secondo il sito specializzato in meteo spaziale, SpaceWeather.com, “sono previste altre espulsioni di materiale coronale fino all’8 novembre”.

