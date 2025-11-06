Digitale Facile e Dritti Al Punto sull’AI

Dopo la grande partecipazione ai laboratori dedicati all’intelligenza artificiale – che hanno già coinvolto 290 partecipanti in 11 sedi in tutta la Basilicata – il calendario di Dritti Al Punto Basilicata, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, aggiunge nuovi eventi per comprendere e utilizzare in modo consapevole gli strumenti di IA generativa e le più recenti tecnologie digitali.

Entro la fine di novembre, il modulo sarà replicato in altre 11 sedi, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più ampio di cittadini, professionisti, studenti e lavoratori interessati a sviluppare competenze digitali strategiche.

Tra le nuove date, si segnalano in particolare: lunedì 10 novembre, alle 17.00, presso il Comincenter di Matera, un appuntamento di presentazione e introduzione all’IA dedicato alla comunità studentesca universitaria, per avvicinare i giovani all’uso consapevole dell’IA, seguito il 17 novembre dalle lezioni pratiche in piccoli gruppi, per sperimentare strumenti gratuiti e accessibili; sabato 15 novembre, alle 10.00, nel Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, Sala B, a Potenza, l’ incontro è pensato per favorire la partecipazione di professionisti e lavoratori, che potranno così approfondire le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel proprio ambito di attività.

Per rendere la formazione ancora più accessibile, anche le esercitazioni pratiche saranno disponibili con slot prenotabili sia il sabato che durante la settimana, così da permettere a tutti di sperimentare direttamente gli strumenti digitali trattati.

Il calendario con tutte le tappe di presentazione dei corsi è consultabile sul sito: digitalefacile.regione.basilicata.it/

Per maggiori informazioni:

🔗Info: 800 29 20 20 – [email protected]