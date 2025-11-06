Alberi monumentali, quasi 5mila gli esemplari tutelati in Italia

Sono 4.944 gli alberi monumentali d’Italia tutelati su tutto il territorio nazionale.

A comunicarlo è il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, che ha pubblicato sul proprio sito l’Elenco aggiornato. Tra i 211 nuovi ingressi, spiccano il Cipresso di Padova, che ha oltre 200 anni e si trova nel giardino della Chiesa degli Eremitani; il Pino Kauri di Sorrento (Salerno), una rara conifera sempreverde di circa due secoli; e la Bouganville di Menfi (Agrigento), che con la sua chioma di 280 metri quadrati forma una delle pergole naturali più spettacolari d’Italia.

“Gli alberi monumentali raccontano la storia dei nostri territori e rappresentano un patrimonio che unisce natura, cultura e identità”, ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida.

“Proteggerli significa custodire la bellezza e la memoria dell’Italia. Con l’inserimento di 211 nuovi esemplari nell’Elenco, rafforziamo il nostro impegno per conservarli e per farli conoscere sempre di più come parte viva del paesaggio italiano.

Continuiamo a promuovere una maggiore consapevolezza del valore di questi straordinari simboli della nostra biodiversità”.

Le Regioni che hanno proposto i nuovi esemplari sono Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

Gli esemplari inclusi nell’Elenco ufficiale si distinguono per il loro elevato valore biologico ed ecologico, legato all’età, alle dimensioni, alla morfologia, alla rarità della specie o al loro ruolo di habitat per particolari specie animali.

Ma anche per l’importanza storica, culturale e spirituale. Molti di questi alberi sono strettamente legati a tradizioni locali o a elementi architettonici, contribuendo a definire e rendere unico il paesaggio italiano, sia dal punto di vista estetico che identitario.

