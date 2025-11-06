A Senise la presentazione del libro “L’imam deve morire” di Enzo Amendola.

Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro “L’imam deve morire”di Enzo Amendola, deputato e già Ministro per gli Affari Europei. Un romanzo, un mistero, un libro di storia contemporanea che rimanda dolorosamente agli accadimenti di oggi in medio oriente

Dialogheranno con l’autore l’ex Ministro alla Salute e deputato del Partito Democratico, Roberto Speranza, , e Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, mentre a moderare l’incontro sarà Lidia Mastrolorenzo, dottoressa di ricerca presso l’Università degli Studi della Basilicata.

All’incontro porteranno i loro saluti istituzionali la Sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, ed il Consigliere della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone.

Un’occasione per discutere di politica internazionale, di equilibrio tra civiltà, di identità e conflitto. Ma anche del ruolo che l’Italia può avere nel Mediterraneo, tra memoria e responsabilità.